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البورصة تتراجع بنسبة 2.92% في بداية تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 11:42 ص

تراجعت البورصة في بداية تعاملات السبوع ليسجل "egx30" انخفاض بنسبة 2.92% ليصل إلي مستوي 13.493.07 نقطة، كما انخفض مؤشر "egx100" بنسبة 2.66% ليصل إلي مستوي 1361.82 نقطة.

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