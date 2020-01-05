الهند تدين «القتل المستهدف» لعضو من السيخ في مدينة بيشاور الباكستانية

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أدانت الهند اليوم الأحد بقوة "القتل المستهدف" لعضو من أقلية السيخ في مدينة بيشاور الباكستانية.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية قولها إن باكستان يتعين أن توقف "المراوغة" وتتخذ إجراء فوريا لاعتقال ومعاقبة منفذي الجريمة.

وأضافت الوزارة "تدين الهند بقوة القتل المستهدف لعضو من أقلية السيخ في مدينة بيشاور الذي أعقب عملية التخريب الحقيرة والتدنيس، التي وقعت مؤخرا لموقع "جوردوارا سري جانام اسثان" المقدس في منطقة "نانكانا صاحب" وقضية خطف وتزويج فتاة من السيخ لم يتم حلها".

وتابعت الوزارة أن الحكومة الباكستانية يتعين أن تتحرك دفاعا عن الاقليات بها بدلا من "خطب الوعظ" بشأن ذلك لدول أخرى.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن هجوما شنه غوغاء قد وقع في الضريح، حيث ولد جورو ناناك ديف، مؤسس السيخية.

وأضافت التقارير أن مئات من السكان الغاضبين رشقوا الزائرين من السيخ بالحجارة أمس الأول الجمعة.