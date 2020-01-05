بدء التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الكرواتية

بدأ الناخبون في كرواتيا اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها رئيسة البلاد الحالية كوليندا جرابار كيتاروفيتش ورئيس الوزراء الأسبق ذو الميول اليسارية زوران ميلانوفيتش.

وأفادت وكالة الأنباء الكرواتية (هينا) بأن مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد فتحت أبوابها اليوم في الساعة 7 صباحًا (6 صباحا بتوقيت جرينتش) في جولة الإعادة الرئاسية التي يختار فيها 3 ملايين و860 ألف ناخب بين جرابار كيتاروفيتش التي تحظى بدعم حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" الحاكم، وميلانوفيتش مرشح "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات أجريت قبل أسبوعين في 22 ديسمبر الماضي، واحتل فيها رئيس الوزراء الأسبق ميلانوفيتش المركز الأول بين 11 مرشحا بحصوله على 29.6% من الأصوات، متقدما على الرئيسة الحالية التي تسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، حيث حصلت على نسبة 26.7 % من الأصوات.