 الحشد الشعبي: دفن جثمان أبو مهدي المهندس بالعراق بعد فحص الحمض النووي له في إيران - بوابة الشروق
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الحشد الشعبي: دفن جثمان أبو مهدي المهندس بالعراق بعد فحص الحمض النووي له في إيران

أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني
أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني
بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 9:43 ص | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 9:43 ص

أعلن الحشد الشعبي العراقي أن جثمان أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي سيوارى الثرى في النجف جنوب بغداد بعد إجراء فحص الحمض النووي له في إيران.

وذكرت الهيئة، في بيان، صدر عن مديرية إعلام الحشد الشعبي، أن "تشابك الأشلاء بين جثمان الحاج المهندس مع شهيد آخر من الحشد مع جثمان الحاج قاسم سليماني (قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني) ومرافقيه استدعى إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران، بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأمريكي".

وأكد البيان أن "عملية فحص الحمض النووي بين الجثث سيستغرق أياما قبل العودة إلى العراق لإجراء عملية دفن جثمان المهندس في مقبرة وادي السلام استنادا إلى وصيته".

ومن المقرر أن يتم دفن سليماني في مدينة كرمان جنوب إيران بعد غد الثلاثاء.


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