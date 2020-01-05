حكومة هونج كونج: العنف يعرض صورة المنطقة في العالم وقدرتها التنافسية للخطر

حذّر سكرتير المالية في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بول تشان اليوم الأحد من أن الاضطرابات الاجتماعية والعنف المستمر منذ فترة طويلة يعرض صورة المنطقة وقدرتها التنافسية للخطر.



وقال تشان - في تصريح اليوم - إن تقييم هونج كونج في مجالات تتدرج من الأمن إلى البيئة التجارية في التقييمات الدولية سيتأثر بشكل سلبي هذا العام، مضيفا "لقد حرمت أعمال العنف المتكررة - ومن بينها: إشعال الحرائق عمدا والتدمير والهجمات الإجرامية ضد الأبرياء - سكان هونج كونج من الإحساس بالأمن الذي كانوا يتمتعون به وحالت دون قدوم العديد من السياح والمستثمرين الدوليين إلى البلاد".



وتابع أن الأشهر القليلة الماضية شهدت انخفاضا بنسبة 40 إلى 50% في نسبة زوار هونج كونج، لافتا إلى أن المشاغبين عطلوا حركة المرور مرارا وأشعلوا الحرائق في محطات مترو الأنفاق وحاصروا المطار، وتسببوا في أذى للمواطنين على نحو خطير، ما أضر بسمعة المنطقة كمحور ملاحي موثوق به وأثر على ثقة الشركات الأجنبية في هونج كونج.



ونوه تشان إلى أن بعض المؤتمرات الدولية التي كانت تعقد غالبا في هونج كونج نقلت إلى أماكن أخرى العام الماضي، وأنه إذا استمر هذا الوضع، فإن المنطقة لن تفقد الإيرادات فحسب، ولكن ستخسر فرص العمل أيضا.



واعتبر أن أعمال العنف التي استهدفت متاجر وهيئات قضائية والتهديدات الشخصية ضد قضاة محددين، تحدي لحكم القانون في هونج كونج، موضحا أن التنمية الاقتصادية والإنجازات العالمية لهونج كونج قام ببنائها أجيال عبر العمل الجاد، ولذلك فإن استمرار العنف سيدمر جميع هذه الجهود، ما يجعل وضع الاقتصاد الذي يشهد انخفاضا بالفعل أكثر صعوبة، ويخفض العائدات المالية لحكومة المنطقة.