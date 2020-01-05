صندوق النقد الدولي يمنح أنجولا تسهيلات ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عزمه منح انجولا، 247 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج تسهيلات ائتمانية.

وأضاف الصندوق ـ في بيان نشره على موقعه الإلكتروني ـ أن هذا البرنامج يهدف في المقام الأول إلى استعادة القدرة المالية والخارجية للبلاد مما سيسهم بدوره فى تحسين مستوى إدارة الاقتصاد هناك وتعزيز العمل في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة معتمدا فى ذلك على القطاع الخاص إلى حد كبير.

وأشار إلى أن مسئولي صندوق النقد الدولي أشادوا فى نهاية المراجعة الثانية للبرنامج باستمرار أنجولا فى تنفيذ سلسلة الإصلاحات التى كانت قد تعهدت بتنفيذها؛ ما أدى إلى الوصول فى نهاية المطاف الى نتائج مذهلة.

وأكد البيان أن السلطات الأنجولية أوفت بعهدها فيما يتعلق بالبرنامج الذى يدعمه الصندوق على الرغم من المناخ العسر السائد داخليا وخارجيا، فإن التزام السلطات هناك بتحسين الأوضاع المالية تم تجسيده عن طريق النتائج المذهلة للهدف الذى تم تحديده نهاية يونيو من العام الماضي 2019 والذى يقضي بسد عجز الميزانية الخاصة بالسلع غير البترولية.

ودعا الصندوق حكومة انجولا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عائدات السلع غير البترولية وتعزيز إدارة الأموال العامة وتحسين إدارة الدين وتعزيز شفافية ومسئولية شركات القطاع العام.

يذكر أن إجمالي الأموال التي حصلت عليها أنجولا من صندوق النقد الدولي بلغت بذلك 1,48 مليار دولار أمريكي وأن إجمالي المبالغ التي منحها إياها الصندوق فى إطار برنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة بلغ 3,7 مليار دولار أمريكي حصلت عليها البلاد في العام 2018.