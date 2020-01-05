- الحشود تشيع سليماني فى إيران .. ومسؤولون ردنا سيكون "عسكريا" وسيشمل مواقع إسرائيلية .. وبومبيو يرى "احتمالات حقيقية" لأن يستهدف جنوداً أميركيين

- نصر الله: الجيش الأميركي سيدفع الثمن .. ومقتدى الصدر يدعو لطرد القوات الأمريكية بـ"صورة مذلة" .. والجامعة العربية "تقلق" وتدعو للهدوء



تصاعدت حدة التوتر الأقليمي والتهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن اليوم على وقع اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد، ففى الوقت الذى تعهد فيه مسؤولون عسكريون إيرانيون بالرد "عسكرياً" على واشنطن، اعلن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تري "احتمالات حقيقية" بأن تستهدف قوات بلاده العسكرية بالمنطقة، فيما طالب البرلمان العراقي الحكومة "إنهاء تواجد" القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بالتزامن مع تشييع الآلاف لجنرال إيران النافذ فى مدينة مشهد.

وبعد أن ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بـ"اغتيال سياسي" لسليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس (يعرف بأنه رجل إيران القوي فى العراق)، قال أن الحادث لم يترك أمام بغداد سوى "خيارين". فإما "إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك" أو "العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب" ينصّ على "شروط تواجد أي قوات أجنبية"، ودعا خلال كلمته بالجلسة الطارئة للبرلمان العراقي، نقلت مباشرة على الهواء ظهر أمس، إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي. مشدداً: "يبقى الأفضل للعراق مبدئياً وعملياً إعادة تنظيم علاقات صحية وصحيحة مع الولايات المتحدة وبقية الدول".

وقال عبد المهدي "للتاريخ، أذكر بأنني كنت على موعد مع الشهيد سليماني في الساعة الثامنة والنصف من صباح استشهاده وكان من المقرر أن يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني رداً على الرسالة السعودية التي أوصلناها للجانب الإيراني للوصول الى اتفاقات وانفراجات مهمة في الإوضاع في العراق والمنطقة".

وعلى الإثر صادق البرلمان العراقي، على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل "داعش" بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر. ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وحضر جلسة البرلمان 168 نائباً من اصل 329، إذ تغيب النواب الأكراد، وهم نحو 50 نائبا، وكذلك غالبية النواب السنة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المفترض الآن بعد دعوة البرلمان، أن تصادق الحكومة عليها، إذ إنها الوحيدة المخولة سحب الدعوة للقوات الأجنبية، وبالتالي إرسال القرار إلى مجلس الأمن لتنفيذه. وليس معلوماً الجدول الزمني لهذا القرار، لكن الكتل البرلمانية المناهضة للولايات المتحدة، تسعى لأن يطبق في أسرع الآجال.

من جانبه، رأي رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر إن قرارا برلمانيا يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية غير كاف ودعا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد. وقال الصدر الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره "اعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي". مطالباً بإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بصورة مذلة وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.

وفى السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أمس أن الجيش الأميركي هو الذي قتل سليماني والمهندس وثمانية من رفاقهما في العراق، وهو الذي "سيدفع الثمن". وقال في حفل تأبين للرجلين في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، "القصاص العادل هو (من) الوجود العسكري الأميركي في المنطقة: القواعد العسكرية الأميركية، البوارج العسكرية الأميركية، كل ضابط وجندي في المنطقة". مؤكدا أن الشعب الأميركي والمدنيين الأميركيين غير مستهدفين.

وإذ دعا الى أن يكون الردّ من فعل كل "محور المقاومة" في المنطقة، تابع نصرالله "عندما تبدأ نعوش الجنود والضباط الأميركيين بالعودة الى الولايات المتحدة، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات".

وعراقياً أيضاً، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت السفير الأميركي للتنديد بـ"انتهاك صارخ لسيادة" البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان أنها أبلغت السفير ماثيو تولر أن "هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداء وعمل مدان يتسبب بتصعيد التوتر بالمنطقة".

كما أعلنت تقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة في شأن "الاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة".

إلي ذلك وعلى الصعيدين الإيراني والأميركي، ذادت حدة التصعيد المتبادل بين الطرفين خلال ساعات مساء أمس. ففى الوقت الذى أكد فيه أكثر من مسؤول إيراني ضرورة "الانتقام والرد العسكري"، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّه يرى "احتمالات حقيقية" لإقدام إيران على استهداف جنود أميركيين "في العراق أو في شمال شرق سوريا"، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا إيرانيا، من بينهم مواقع مرتبطة بالثقافة الإيرانية.

وقال بومبيو في تصريح لشبكة فوكس نيوز، أمس، "نعتبر أنّ هناك احتمالات حقيقية بأن ترتكب إيران خطأ وتتّخذ قرار استهداف بعض قواتنا، قوات عسكرية في العراق أو جنود في شمال شرق سوريا". معتبراً أن إيران "سترتكب خطأ جسيماً إذا حاولت استهدافهم ولكننا نستعد لأيّ ردّ من أيّ نوع".

وردّاً على سؤال عن قرار البرلمان العراقي قال بومبيو إنّ عبد المهدي هو رئيس وزراء مستقيل ويواجه "تهديدات هائلة من جانب" القادة الإيرانيين. وأضاف "نحن مقتنعون بأنّ العراقيين يريدون أن تبقى الولايات المتحدة هناك لقيادة الحرب ضد الإرهاب، وسنواصل فعل كل ما هو ضروري لحماية أميركا".

وتوضيحا لتهديدات ترامب، قال بومبيو فى تصريحات اخري لقناة "إيه بي سي" الأميركية، إن أي عمل عسكري أميركي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي.

واتُهم ترامب بالتهديد بارتكاب جريمة حرب بعدما قال في تغريدة على تويتر إن "مواقع ثقافية إيرانية مهمة" هي على لائحة من 52 هدفاً للولايات المتحدة، في حال ردت ايران على مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وأتى تصريح بومبيو في وقت قال اللواء حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية إنّ "الرد سيكون بالتأكيد عسكرياً وضدّ مواقع عسكرية".

وصرح دهقان للشبكة الأميركية "إن أميركا هي التي بدأت الحرب". وأضاف "بالتالي، عليهم أن يقبلوا بأن ردود الفعل ستتناسب وأفعالهم". وتابع "الأمر الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للانزلاق إلى الحرب هو أن يتلقى الأميركيون ضربة مساوية لتلك التي قاموا بها". ولدى الولايات المتحدة نحو 60 ألف جندي في المنطقة، بينهم نحو 5200 جندي في العراق.

من جانبه، قال قائد سابق للحرس الثوري الإيراني أمس إن رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية. وقال محسن رضائي في كلمة بثها التلفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران "انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيا... ستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد".

ودبلوماسياً، اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي في طهران "إن إيران لا تسعى إلى الحرب ولكنها مستعدة لمواجهة أي موقف". وأضاف أن قادة إيران سيجهدون للرد على اغتيال سليماني "بطريقة تجعل العدو يندم على فعلته ولكن بشكل لا يجر الأمة الإيرانية، قدر الإمكان، إلى حرب".

ولم ينفك التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد منذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق الموقع عام 2015، الذي ترافق مع إعادة فرض عقوبات أميركية واسعة على طهران. وبعد عام من ذلك، أطلقت إيران سياسة تقضي بالخفض التدريجي لالتزاماتها ضمن الاتفاق الذي كان يهدف إلى تأطير برنامجها النووي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أيضاً أن إيران ستتخذ ليل الأحد الاثنين قرارها بشأن المرحلة الجديدة المرتقبة من خطتها للتخلي عن التزامات إضافية في الاتفاق. وقال موسوي إن القرار بهذا الصدد اتخذ في وقت سابق، لكن "نظراً للظروف" الناتجة عن مقتل سليماني "سيتم إجراء بعض التعديلات على القرار المتخذ".

إلي ذلك، اجتاحت أمس حشود هائلة شوارع مدينتي الأهواز ومشهد الإيرانيتين للمشاركة في تشييع جثمان قاسم سليماني، ووفق ما نقلت وكالة رويترز، شقّت قافلة في الساعة 17,15 (13,45 ت غ) تحمل نعوش القتلى الستّة الذين سقطوا في الغارة الجوية الأميركية فجر الجمعة بحراً من المشيّعين في مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد والمدينة المقدسة لدى الشيعة.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي رجالاً اعتلوا الشاحنة التي تقدّمت الموكب الجنائزي وهم يرمون باتجاه الحشود الكوفيات والقمصان وقطع ألبسة أخرى ناولهم إياها هؤلاء لمسحها بنعوش "الشهداء" بهدف تبريكها.

ومع هبوط الليل أضاءت حشود المشيّعين بأنوار هواتفهم الخلوية المكان بأسره في حين استمر عويل النساء وبكاء الرجال على سليماني، القائد العسكري الأكثر شعبية في إيران.

وكان مقرّراً أن يستكمل التشييع مساء أمس في طهران لكنّ الحشود الغفيرة في مدينة مشهد تسببت ببطء شديد في تقدم القافلة ما استدعى إلغاء المراسم التي كانت مقرّرة في العاصمة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان يوم الحداد الأول ضمن ثلاثة أيام في إيران بدأ صباح أمس بوصول الشاحنة التي تقل نعشي سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وقد زيّنت بالورود وبغطاء يحمل صورتهما وتتوسطهما صورة مسجد قبة الصخرة، إلى مدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان.

وهذه المحافظة التي ينتمي غالبية سكانها إلى الأقلية العربية في إيران، تضرّرت بشكل كبير في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث بدأ نجم سليماني يلمع، بداية مراسم تستمر ثلاثة أيام تكريما للقائد العسكري الكبير في إيران، بعد تلك التي جرت السبت في العراق.

على صعيد متصل، أعلن أمس التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب "داعش" في العراق وسوريا وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران. وشدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعا عن النفس ضد المتشددين.

فى المقابل، قالت جامعة الدول العربية في بيان إن أمينها العام أحمد أبو الغيط أعرب أمس عن قلقه المتزايد حيال التطورات المتتالية في العراق ودعا إلى الهدوء. ونقل البيان عن أبو الغيط قوله "المنطقة أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها".