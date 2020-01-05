إيتو يقدم حفل جوائز الكاف على مسرح عائم بالغردقة

أعلنت محافظة البحر الاحمر بكافة أجهزتها وجمعية المستثمرين حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للحدث الإفريقي الرياضي الأبرز حفل "الكاف للأفضل" في القارة لعام ٢٠١٩ والذي يقام مساء الثلاثاء ٧ يناير بمنطقة سهل حشيش في الغردقة.

وقد بدأ توافد الضيوف والمدعوين علي المدينة تمهيدا للمشاركة في الحفل، حيث يتنافس على الجائزة الأهم بالحفل وهي أفضل لاعب إفريقي للعام ٢٠١٩ كل من محمد صلاح والسنغالي سادو ماني والجزائري رياض محرز.

وقد وصل إلى مدينة الغردقة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد للوقوف على الاستعدادات النهائية للحفل بكافة تفاصيله، وعقد عدة لقاءات مع كامل أبو علي لمراجعة تفاصيل الحفل.

وقد أنهت المنتجع المستضيف التجهيزات الخارجية للخيمة والمسرح العائم الذي تم تجهيزهما على البحر لاستضافة الحفل، فيما يجري العمل علي قدم وساق للانتهاء من التجهيزات الداخلية، وهناك تنسيق عال المستوي مع المحافظة وإدارة مطار الغردقة والأجهزة الأمنية لوضع خطة استقبال ضيوف الحفل وسهولة الوصول لموقع الاحتفال واستقبال الضيوف به.

وأكد رجل الأعمال والمستثمر السياحي كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر ومستضيف الحدث أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة للحفل الذي سيكون أسطوريا، مؤكدًا أن كافة الجهات تبذل جهدًا كبيرًا وتعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى حتي يخرج الحفل بصورة رائعة ومشرفة تليق باسم مصر.

وقال أبو علي إن الحدث من المنتظر أن يحظى بمتابعة حوالي ١.٢ مليار شخص حول العالم، مضيفا "نحاول استغلاله للترويج للسياحة في البحر الأحمر وعرض إمكانياتها السياحية الرائعة".

وأشار إلى أن مسرح الحفل تمت إقامته علي مارينا بسهل حشيش، ومن المنتظر أن يشهد الحفل عدة مفاجآت سواء في التجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى تقني وفني أو في الحضور خاصة من الشخصيات العالمية.

وأكد كامل أبو علي أن نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل إيتو سوف يقوم بتقديم الحفل، ومعه المذيعة المغربية المشهورة فيروز الكروانى، والمذيعة المصرية مريم أمين.

وأضاف أن الحفل سوف يتضمن فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية حيث تم اختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة، لتقديم الفقرات خلاله.