جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يعود لإيران

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق عاد إلى إيران يوم الأحد.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد.

وقتل سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ومهندس العمليات السرية لطهران في الخارج، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه بمطار بغداد يوم الجمعة.

وبثت الهيئة تسجيل فيديو لصندوق ملفوف بالعلم الإيراني يجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية.

وسار آلاف المشيعين متشحين بالسواد في مدينة الأهواز في بث مباشر للتلفزيون الرسمي.

وأضافت الهيئة أن جثمان القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني في نفس الهجوم نقل أيضا إلى الأهواز.