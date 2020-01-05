المنظمة العربية للتنمية الإدارية تمدد فترة المشاركة بجائزة التميز الحكومي العربي إلى نهاية يناير

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أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن تمديد فترة المشاركة بجائزة التميز الحكومي العربي حتى 31 يناير الجاري؛ وذلك حرصا على زيادة فرص المشاركة في الجائزة.

ودعت المنظمة ، في بيان أصدرته اليوم الأحد ، كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العربية للمشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي في فئات الجائزة المؤسسية الرئيسية والفرعية بما يدعم تطورها وتميزها لتقديم خدمات أفضل ولتوظيف الموارد بشكل كفؤ وفعال.

كما دعت الوزراء والمدراء العامين للهيئات الحكومية والمحافظين ورؤساء البلديات والموظفين والموظفات الحكوميين في الدول العربية للتقدم للفئات الفردية.

وأفاد البيان بأن فئات الجائزة الرئيسية جاءت كالتالي :

- أفضل وزارة عربية

- أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية

(فئات الجائزة الفرعية) :

- أفضل مبادرة /تجربة تطويرية حكوميةأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب .

- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم.

- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي.

- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية.

- أفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع.

(فئات الجائزة الفردية) :

- أفضل وزير عربي.

- أفضل محافظ عربي.

- أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية.

- أفضل مدير بلدية في المدن العربية .

يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي قد تم إطلاقها في يناير 2019 برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

ويمكن المشاركة بفئات الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني على العنوان (www.ageaward.com ).