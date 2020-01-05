نائب عراقي: النواب السنة والأكراد لم يحضروا جلسة البرلمان

صرَّح نائب في البرلمان العراقي، ظهر اليوم الأحد، بأن النواب السنة والأكراد لم يحضروا جلسة البرلمان لمناقشة إلغاء الاتفاقية الأمنية وإنهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق.



وقال النائب كاظم الصيادي، للصحفيين في البرلمان،: "لغاية منتصف النهار لم يحضر نواب التحالف الكردستاني ولا النواب السنة إلى البرلمان لمناقشة تداعيات الخروقات التي تقوم بها القوات الأمريكية في العراق وإلغاء الاتفاقية الأمنية بين البلدين".



وأضاف أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان لكشف الخروقات الأمريكية في العراق، خاصة وأن القوات العسكرية الأمريكية أصبحت تحارب القوات العراقية والحكومة وإهانة الدستور وإثارة الفرقة في البلاد".



وذكر أن "مطالبنا في جلسة اليوم هو إخراج القوات الأمريكية بالكامل من العراق وإلغاء الاتفاقية الأمنية ، وسنطلب من رئاسة البرلمان فضح جميع اسماء النواب الذين لم يحضروا جلسة البرلمان".



من جانب آخر، أقام البرلمان العراقي اليوم مجلس عزاء لمقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وقائد قوات جيش القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ورفاقهم في ضربة جوية أمريكية فجر أول أمس الجمعة.