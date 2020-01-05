صحفي يروي تفاصيل انتحار فنانين كوريين: التعليقات الجارحة على الإنترنت هي السبب

شاعت أخبار انتحار نجوم الكي بوب -ذي الشهرة العالمية- في الشهور الأخيرة، ومعظمها وقع بسبب المشاكل النفسية والتعرض لتعليقات إلكترونية "جارحة"؛ لذلك قرر أحد الصحفيين الحكي عن تجربته كصحفي فن عايش الأيام الأخيرة لعدد من الفنانين المنتحرين.

قال الصحفي كيم داي أو، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه في مساء حار من أغسطس 2008، تمت دعوته لبرنامج للممثل الشهير "أون جي هوان" الذي كان في مزاج عصبي، وكان يؤدي عمله باستهتار شديد، ولم يكن متزنا؛ إذ كان يواجه تعليقات مهينة على الإنترنت وتهديدات متواصلة.

وأضاف كيم: "تحدثت مع ممثلة صديقة لي عن أون، وأخبرتها أنه قد ينتحر، فقالت إنها تعلم بحالته وهي وبعض الزملاء يعكفون على مساعدته، ولكن ما حدث أن (أون) أنهى حياته نهاية الشهر لأذهب للمستشفى مع الممثلة جوي جن سيل، والتي كانت بالكاد تمشي من هول الصدمة؛ ما جعل الصحفيون يصورون المشهد ويروجون له على أن الممثلة مصدومة لعدم قدرتها على استرداد دين لديها عند الممثل المنتحر".

وتابع كيم أنه "بمجرد مرور 40 يوما على انتحار (أون) قتلت جوي هي الأخرى نفسها"، مضيفا: "أتذكر آخر محادثة بيننا حين قالت: (كشخص تعرضت لتعليقات الإنترنت المسيئة، أتمنى أن يتم تحديد حرية الشخص في إيذاء الأشخاص بالكلام السيء، حقا أريد اعتزال كل شيء وترك الإنترنت والذهاب لفعل شيء خيري فحسب)".

وأكمل كيم: "حينما ذهبت لعزاء جوي، قابلني شقيقها المغني الشهير، جوي يونج، وكان يبكي ويلومني إني لم أحم شقيقته كما وعدته، ولكن لم تمر سوى سنتين حتى ينتحر هو الآخر، ويلحقه زوج جوي لاعب البيس بول الشهير، شوي سلس، الذي انتحر هو الآخر عام 2013".

وفي عام 2019 بحسب كيم، ظلت الأزمة هي نفسها حيث وقعت تباعا 3 عمليات انتحار لمطربي كي بوب، مثل "سلي" في شهر أكتوبر الماضي، و"جوهارا" في نوفمبر، و"شاينها" في ديسمبر.

وقال كيم إن المشكلة تزداد سوءا يوما بعد الآخر، إذ أصبح كل ليلة يترقب متى ستأتيه مكالمة تخبره بحالة انتحار لممثل جديد، إذ يؤكد رصده لـ30 حالة انتحار لمشاهير كوريين خلال عمله الصحفي.

وأشار كيم إلى أن المشكلة ليست قاصرة على الوسط الفني، بل متعلقة بجميع الكوريين بحسب الإحصائيات الرسمية التي يتخطى فيها عدد المنتحرين الكوريين الأعداد بالدول أخرى.

وأكمل كيم أنه لا يستطيع أحد الوقوف على سبب واضح لانتحار الفنانين الكوريين، ما بين مشاكل عاطفية، وعائلية، وأزمات مادية، وتراجع شهرة البعض، والتهديدات والشتائم من قبل الجمهور، وفي النهاية فالانتحار هو نتيجة كل ذلك.

وتابع كيم: "حينما عرضت سالي على مواقع التواصل الاجتماعي ثورة مثيرة للجدل، طالبت الجمهور بالتمهل قليلا؛ لأنها تحتاج إلى من يفهمها، وحين لم يحدث ذلك أقدمت على الانتحار"، مستطردا: "تقع الكثير من المسؤولية على الصحفيين الذين يريدون العناوين الساخنة والمقروءة، دون التعامل بمسؤولية حيال المعلومات المغلوطة التي تنشر عن حياة المشاهير والتي تؤذيهم نفسيا".

ولفت كيم إلى أن لشركات إنتاج الأغاني الكورية دورا في تأزم حالات الفنانين المقدمين على الانتحار؛ لأن تلك الشركات تأخذ الفنان منذ صغره فلا تكون له موهبة غير الغناء والرقص، فيستغلوا حلمه في الحصول على المال السريع، ليصبح مجرد سلعة تعرض جميع تفاصيل حياتها على الجمهور، ليوجهوا لها الكثير من الانتقادات والأذى.

وأضاف كيم أن حرية مستخدمي وسائل التواصل في توجيه العبارات الجارحة عبر التعليقات "أمر سيء"، ولكن الجيد هو بدء تحرك المسؤولين حيال ذلك، إذ تم تغريم شخص طلب من آخر عبر وسائل التواصل قتله مقابل 2000 دولار.

وأشار كيم إلى أن إحدى النجمات الشهيرات طالبته مؤخرا بعمل آخر لقاء صحفي معها قبل أن تقدم على الانتحار، ولكنه -حسب قوله- تمكن من ثنيها عن القرار، موضحا أنها ليست الوحيدة التي تطالبه بمثل ذلك.

وقال كيم: "أجيبهن جميعا بنفس الإجابة، فالربيع قد لا يأتي من بعيد، وقد يكون تحت أرجلنا دون أن نشعر، وقد ولدنا بدون سبب، وكذلك علينا أن نستمر في الحياة حتى لو كان دون سبب".