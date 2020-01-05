نتنياهو: ترامب يستحق التقدير

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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أعطى الأمر باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال نتيناهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته:"الرئيس ترامب يستحق كل التقدير على عمله الحازم والقوي والسريع".

وشدد من جديد على أن "إسرائيل تقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في كفاحها العادل الذي يهدف إلى تحقيق الأمان والسلام وممارسة حق الدفاع عن النفس".

ونقلت صفحة نتنياهو على موقع فيسبوك عنه القول :"تسبب قاسم سليماني في مقتل الكثير من المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأبرياء على مدار عشرات السنين الأخيرة، وأيضا في هذه الأيام بالذات".

كما أضاف أن سليماني "خطط لعمليات إرهابية كثيرة ونفذها في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه أيضا".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية سيعقد اجتماعا اليوم لبحث تداعيات قيام الولايات المتحدة باغتيال سليماني.

وأضافت التقارير أن الاجتماع سيركز على احتمال وقوع هجوم صاروخي إيراني على أهداف إسرائيلية.