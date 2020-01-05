الأهلي يواجه «مصر» في مهمة البحث عن الفوز العاشر تواليا

فايلر يأمل لمعادلة رقم الالماني فايتسا .. وعودة اشرف واجايي.. وعبد الناصر محمد يبحث تكرار سيناريو الزمالك

تنطلق اليوم الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، بثلاث مباريات هامة ، حيث يلتقي في الثانية والنصف المقاولون العرب مع مصر المقاصة بالجبل الاخضر ، وفي الخامسة مساءً يحل الزمالك ضيفا ثقيلا علي طنطا في المحلة ، وتختتم اللقاءات بمباراة الأهلي مع نادي مصر بإستاد القاهرة الدولي .

يدخل الأهلي ، المباراة رافعا شعار القضاء علي منافسيه الواحد تلو الاخر ، والفوز العاشرعلي التوالي ، بعدما حقق الفريق 9 انتصارات متتالية بالدوري علي حساب سموحة والانتاج الحربي واسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والاسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ، سجل لاعبوه 25 هدفا ، ومني مرمي الفريق بهدف وحيد فقط ، ويبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني ، عن مواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي ، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية ، ويبحث عن الانتصار العاشر ، ومعادلة رقم الالماني ديتريتش فايسا الذي حقق 10 انتصارات في دوري 1989/1990 ، في الوقت الذي يحمل البرتغالي مانويل جوزيه الرقم القياسي بعدد 17 فوز متتالي موسم 2004/2005 ، علي اندية ، اسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد السكندري والمصري وبلدية المحلة والزمالك واسمنت اسيوط وانبي وطلائع الجيش وحرس الحدود والاسماعيلي وغزل المحلة واسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد السكندري ، وتعادل في المباراة رقم 18 امام المصري .

وكان الرقم السابق في الانتصارات المتتالية 12 ، في موسم 2002/2003 مع الهولندي جو بونفرير ، علي حساب اندية حرس الحدود والمنصورة والاتحاد السكندري وجولدي والمقاولون وغزل المحلة والاسماعيلي والمصري والترسانة واسوان وبلدية المحلة وانبي ، قبل ان يتعادل مع الزمالك 2/2 في المباراة رقم 13 .

ورغم غياب بعض عناصر الأهلي المؤثرة مثل رمضان صبحي وحمدي فتحي وحسين الشحات وسعد سمير، إلا أن الفريق الأحمر يسير بخطى ثابتة في ظل الطريقة الهجومية التي يتبعها المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وسياسة التدوير في بعض المراكز ، ويستعيد الأهلي جهود لاعبه النيجيري جونيور أجاي ، بجانب ايمن اشرف المنتظر عودته للتشكيلة الاساسية على حساب محمود متولي، في الوقت الذى يدرس فيه فايلر استمرار مروان محسن في قيادة هجوم الفريق ، لمنحه الثقة الكاملة لاستعادة مستواه مرة أخرى في أقرب وقت، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية التي تتطلب جاهزية جميع اللاعبين ، بينما يترقب الفريق الأحمر وصول البطاقة الدولية للوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا من فريقه ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لإشراكه لأول مرة.

ويبحث فايلر ، عن الفوز وتقديم مباراة جيدة ، بجانب سلامة لاعبيه قبل السفر الي زيمبابوى، لمواجهة فريق بلاتيتوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .

علي الجانب الاخر ، يدخل نادي مصر بقيادة عبد الناصر محمد ، ايقاف قطار الأهلي السريع وتكرار سيناريو تعادله امام الزمالك ، خاصة وان التعادل مع الاحمر يمثل فوزا للفريق الصاعد لأول مرة في تاريخه بالدوري .

ويحتل الفريق الصاعد المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 11 مباراة بواقع نقطة في كل مباراة ، وحقق مصر الفوز في مباراتين علي حساب وادي دجلة وطنطا ، في الوقت الذي تعادل في 5 مباريات وخسر في 4 ، ويعتمد عبد الناصر محمد ، علي جهود المخضرم رضا الويشي والصاعد مصطفي سلطان .