وزير الخارجية الأمريكي: سوف نستهدف صانعي القرار الايرانيين وليس المليشيات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تستهدف "صانعي قرار فعليين" في إيران بدلا من استهداف مليشيات إيران بالوكالة في دول أخرى.

وأشار بومبيو إلى أن نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مختلف عن الاستراتيجيات الأمريكية السابقة التي ركزت على محاربة قوات الوكالة بدلا من الحكومة الإيرانية نفسها.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة حذرت إيران مراراً قائلاً: "قلنا للنظام الإيراني.. كفى.. لا يمكنكم التملص باستخدام قوات بالوكالة معتقدين أن أراضيكم آمنة وسالمة".

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "سترد ضد صانعي القرار الفعليين، الأشخاص الذين يطلقون هذه التهديدات من إيران.. سنأخذ هذا (الأمر) على محمل الجد وسندافع عن الشعب الأمريكي".

وتأتي تصريحات بومبيو في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس خلال زيارة له إلى بغداد، وذلك خلال عملية نفذتها الولايات المتحدة بالطائرات بدون طيار، وهو ما تبع أسبوعان من مواجهة عنيفة بين واشنطن وطهران، بدأت بضربة أسفرت عن مقتل متعاقد مع الجيش الأمريكي، وحملت الولايات المتحدة فيها مليشيات مدعومة من إيران، ورداً على ذلك هاجمت واشنطن صفوف المليشيات في العراق.

وهدّد ترامب، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بضرب أهداف إيرانية إذا انتقمت طهران لقتل سليماني، حيث حذّر من مهاجمة 52 موقعًا إيرانيًا، من بينها مواقع "مهمة لإيران والثقافة الإيرانية".