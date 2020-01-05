مع أول أيام العام الجديد 2020 أفادت مفوضية الانتخابات في غينيا بيساو بفوز رئيس الوزراء السابق عمر سيسوكو إمبالو، في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 54% من الأصوات.

وينتظر إمبالو البالغ من العمر 47 عامًا الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 2016 و2018 مهمة صعبة تتمثل في تجاوز أزمة سياسية تشهدها غينيا بيساو منذ فترة طويلة إلى جانب تحديث البلد التي تنتشر بها عمليات الإتجار بالمخدرات، كما أن غينيا بيساو التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة شهدت 9 انقلابات ومحاولات للانقلاب منذ 1974.

وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق" سيرة الرئيس الغيني الجديد عمر سيسوكو وأبرز المناصب التي تولاها.

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