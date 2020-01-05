وزير الدفاع الإيراني: اغتيال سليماني خطوة «غبية» على العالم الرد عليها

وصف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي قيام الولايات المتحدة باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بأنها "خطوة غبية"، داعيا العالم إلى تحمل مسؤولية الوقوف بوجه هذا العمل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول "نشهد اليوم خطوة غبية جدا أقدمت عليها أمريكا، بإصدار أمر باغتيال قائد إيراني كبير، كان يقوم بزيارة رسمية لبلد مجاور، وتشكل هذه العملية جريمة إرهابية منافية لكل القوانين الدولية، ولم نر مثيلا لها في التاريخ".

وأضاف: "هذه الجريمة تمثل منتهى يأس العدو الذي يأمر جيشه الإرهابي بتنفيذ عملية اغتيال ويتحمل مسؤوليها ويسجل عملا إجراميا حربيا باسمه".

وقال :"يجب على أمريكا أن تعلم ويعلم الآخرون، أنه إذا لم يتم التصدي لهذه العملية الإجرامية بالشكل المناسب، فإن هذا العدو المتكبر سيكرر إجرامه مثلما بقى العالم صامتا عندما بدأ العقوبات القاسية، فإنه اليوم يفرض الحظر حتى على أصدقائه".

وأوضح :"أمريكا تفرض حاليا العقوبات حتى على الأوروبيين، عندما بقى العالم صامتا وخائفا أمام استخدام الدولار كأداة حرب، بات اليوم أداة رسمية لقمع العديد من البلدان".