كاف يعلن عن طاقم حكام مباراة بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع بين المصرى ومضيفه فريق بيراميدز إلى طاقم تحكيم دولى بوركينابى بقيادة الحكم جون واتارا ومعه كلا من سيدو تياما مساعد أول وحبيب عمر سانو مساعد ثان بالإضافة إلى الحكم الرابع بوريما سانوجو .

فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزانى أحمد موجوى ومهام منسق عام المباراة إلى فيكتور لورانس لوال من جنوب السودان والجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام .

يذكر ان المباراة ستقام فى السادسة مساء الأحد ١٢ يناير الجارى على ستاد 30 يونيو بالقاهرة .