 الزمالك يرفض الراحة استعدادا لزيسكو الزامبي - بوابة الشروق
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الزمالك يرفض الراحة استعدادا لزيسكو الزامبي

محمد ثابت
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 10:54 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 11:45 م

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استئناف التدريبات الجماعية للفريق، غدا الإثنين، على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غزل المحلة مساء الأحد، بالجولة الـ12 بالدوري الممتاز.

ويبدأ الفريق استعداداته لمواجهة زيسكو الزامبي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش بمدينة السلام، وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة التي تضم زيسكو ومازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي، برصيد ٤ نقاط.

 

 


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