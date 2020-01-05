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كوريا الشمالية: لن ننتظر رفع العقوبات الدولية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
سول - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 2:30 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 2:30 م

ذكرت كوريا الشمالية اليوم الأحد أنها لن تنتظر رفع العقوبات الدولية، داعية إلى اتخاذ إجراءات اعتمادا على الذات للتغلب على الوضع.

وقالت صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية التابعة لحزب العمال الحاكم الكوري الشمالي في افتتاحية إن بيونج يانج يجب أن تتبنى استراتيجية "الانفراج المباشر" وفقا لما اقترحه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون.

وأضافت الصحيفة "ليس هناك أي حاجة للتردد فيما يتعلق بأي توقعات لرفع العقوبات، التي نعرف الآن أنها الهدف الحقيقي للولايات المتحدة".

جاء التقرير في أعقاب اجتماع استمر أربعة أيام لحزب العمال في بيونج يانج في أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي، ترأسه كيم.

وخلال الاجتماع، ذكر كيم أنه لا يرى أي سبب للالتزام بالتزامه السابق لوقف الاختبارات النووية والصاروخية طويلة المدى، محذرا من "سلاح استراتيجي جديد" يظهره للعالم.

وشدد كيم أيضا على أهمية المضي قدما في القدرات الدفاعية الوطنية القوية والاعتماد على الذات للتغلب على العقوبات التي تواجه البلاد.

واتهمت الصحيفة الولايات المتحدة بإجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية والإبقاء على العقوبات ضد بيونج يانج رغم "التنازلات الاستباقية" مثل وقف إطلاق صواريخ باليستية عابرة القارات وإغلاق موقع إطلاق الصواريخ "دونجتشاي-ري" في الساحل الشمالي الغربي من البلاد.

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