 كوريا الجنوبية تسجل أقل معدل لتساقط للثلوج على الإطلاق الشهر الماضي - بوابة الشروق
الأحد 5 يناير 2020 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل أقل معدل لتساقط للثلوج على الإطلاق الشهر الماضي

سول - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 3:53 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 3:55 م

سجلت كوريا الجنوبية أقل معدل لتساقط للثلوج في ديسمبر الماضي بسبب الطقس الدافئ نسيبا.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن سمك الثلوج المتساقطة وصل إلى 3ر0 الشهر الماضي، وهو أقل رقم مسجل في كانون أول/ديسمبر منذ أن بدأت هيئة الارصاد الجوية جمع البيانات ذات الصلة في عام 1973 .

وذكرت الهيئة أن متوسط درجات الحرارة الشهر الماضي في البلاد بلغ 8ر2 درجة مئوية، أي أعلى 3ر1 درجة عن الأعوام السابقة- بالتالي شهدت البلاد أمطارا بدلا من الثلوج بسبب الطقس الدافئ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك