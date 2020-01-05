كوريا الجنوبية تسجل أقل معدل لتساقط للثلوج على الإطلاق الشهر الماضي

سجلت كوريا الجنوبية أقل معدل لتساقط للثلوج في ديسمبر الماضي بسبب الطقس الدافئ نسيبا.



ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن سمك الثلوج المتساقطة وصل إلى 3ر0 الشهر الماضي، وهو أقل رقم مسجل في كانون أول/ديسمبر منذ أن بدأت هيئة الارصاد الجوية جمع البيانات ذات الصلة في عام 1973 .



وذكرت الهيئة أن متوسط درجات الحرارة الشهر الماضي في البلاد بلغ 8ر2 درجة مئوية، أي أعلى 3ر1 درجة عن الأعوام السابقة- بالتالي شهدت البلاد أمطارا بدلا من الثلوج بسبب الطقس الدافئ.