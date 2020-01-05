المستشار العسكري للمرشد الإيراني: سنرد على مقتل سليماني باستهداف المواقع العسكرية

قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، إن رد بلاده على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، "سيكون عسكريا بالتأكيد، وضد مواقع عسكرية".

وقال دهقان في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية من طهران، بثتها اليوم الأحد: "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأ الحرب، وعليه فإن عليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها، وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال دهقان إنها "سخيفة وغريبة"، لافتا إلى أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".