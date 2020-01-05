شباك الأهلي تهتز للمرة الثانية في الدوري بعد 10 مباريات

استقبل النادي الأهلي الهدف الثاني فقط في الموسم الحالي من الدوري الممتاز، وذلك خلال مواجهة نادي مصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

ونجح احمد الشيخ، لاعب نادي مصر من تسجيل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليقلص النتيجة إلى 3-1.

وكان الأهلي قد تلقى الهدف الأول خلال مواجهة نادي أسوان في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز عن طريق أوميد أوكري، في مباراة فاز بها الأهلي بنتيجة 5-1.

وكان مروان محسن، قد صالح جماهير فريقه بهدفين، خلال مواجهة اليوم، جيث سجل الهدف الأول له في نسخة الموسم الحالي والثاني للفريق في مباراة اليوم في الدقيقة 51 من عمر المباراة، قبل أن يسجل ثاني أهدافه والثالث للأهلي في الدقيقة 54.

وكان مروان محسن قد أهدر في الشوط الأول انفاردا مؤكدًا خلال مواجهة اليوم، بعدما انفرد بحارس مصر ويتباطئ ويسدد الكرة خارج المرمى.

وكان النيجيري جونيور أجايي قد منح الأهلي التقدم في الدقيقة 23 عن طريق تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء.