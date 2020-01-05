سيناتور روسي يحذر من تداعيات التهديدات الأمريكية ضد إيران

حذر عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف من تداعيات تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 هدفًا إيرانيًا بينها مواقع ثقافية في طهران.



وقال بوشكوف - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد -" إن التهديدات الأمريكية بقصف مواقع إيرانية تؤكد التنبؤات المتعلقة باحتمال شن حرب صاروخية أمريكية على إيران، إنه في حال ردت إيران بضربة انتقامية مستهدفة القواعد الأمريكية في المنطقة ستوسع بالتأكيد الولايات المتحدة من عملياتها العسكرية ضد إيران؛ ما سيؤدي إلى حرب كبيرة بين البلدين".



يأتي هذا التصريح عقب يومين من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج.