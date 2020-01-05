عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بغارة جوية من طائرة أمريكية مسيرة على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة الماضي، دار الحديث عن القاعدة الأمريكية التي انطلقت منها الطائرة الأمريكية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن الطائرة انطلقت من قاعدة العُديد الأمريكية في قطر، فيما قالت جمعية عصائب أهل الحق العراقية الموالية للحشد الشعبي إن الطائرة انطلقت من إحدى القواعد الأمريكية في الكويت.

وقالت جمعية عصائب أهل الحق في بيان صحفي نشره موقع روسيا اليوم، أمس السبت، إن " جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي".

أضاف البيان " مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية".

ونتيجة لتفاعلات مقتل سليماني، قال الناطق باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاجينز، إن هجومين استهدفا قواعد التحالف الدولي في العراق.

وأضاف في بيان صحفي نشرته وكاله الأناضول، إن قذائف سقطت في محيط القواعد ( لم يوضحها) مشيرا إلى أنه ربما ألحقت الضرر بالمدنيين العراقيين.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نحو 750 قاعدة حول العالم، فضلا عن عشرات الآلاف من الجنود المتمركزين في تلك القواعد، بهدف حماية مصالحها، والقيام بالواجبات العسكرية، وتقديم ما يعرف بعمليات "حفظ السلام"، ومن بين هذه الدول التي تحتضن القواعد العسكرية الأمريكية دول الخليج العربي ودولة العراق.

وحول هذه القواعد، ترصد الشروق في هذه الخريطة التفاعلية المدعمة بالصور ومقاطع الفيديو، أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج العربي ودولة العراق.

يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه القواعد من خلال تحريك الأسهم الجانبية على يمين وشمال الخريطة، لمتابعة التفاصيل.