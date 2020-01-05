 اليونان تتخذ تدابير أمنية طارئة بعد تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران - بوابة الشروق
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اليونان تتخذ تدابير أمنية طارئة بعد تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران

علم اليونان
علم اليونان
أ ش أ
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 6:07 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 6:07 م

شددّت السلطات اليونانية التدابير الأمنية في محيط السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في أثنيا، على خلفية تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقررت الشرطة اليونانية - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ذا جريك ريبورتر" اليونانية - زيادة وجودها، وتكثيف التدابير الأمنية في محيط السفارتين، فضلا عن أماكن أخرى يُحتمل أن يتم استهدافها في هجمات انتقامية من قبل متظاهرين أو أفراد مرتبطين بإيران.

يأتي هذا بعد حادث قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على يد القوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، فجر يوم /الجمعة/ الماضي.


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