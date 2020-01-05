أبوالغيط يعرب عن قلقه إزاء التطورات المتلاحقة في العراق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن قلقه المتزايد إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثاني من يناير الجاري.

واعتبر "أبوالغيط"، في بيان صحفي صدر عن الجامعة العربية مساء اليوم الأحد ،أن المنطقة أحوج ماتكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد ،وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها.

كما اعتبر"ابوالغيط" أن أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجدداً حجم التدخلات الاجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وخلافه، مشيراً إلى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية فرادى وجماعة القدرة على استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات والحفاظ على سيادتها واستقرارها.