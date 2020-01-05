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باحثون في روسيا يطورون محركات صواريخ هجينة والوقود اللازم لتشغيلها

أرشيفية
أرشيفية
سان فرانسيسكو - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 10:25 ص

طور باحثون بجامعة تومسك الروسية محرك صواريخ هجينا وقاموا باختباره، كما نجح الفريق في ابتكار مكونات وقود جديدة تتميز بطاقة حرارية كبيرة وكفاءة عالية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا، بأن تطوير المحرك والوقود الصاروخي الجديد يندرج في إطار مشروع لتصميم محركات صاروخية تعمل بالوقود الصلب، وكذلك الوقود اللازم لتشغيل هذه المحركات.

واعتمد الباحثون في ابتكار الوقود الجديد على مادتي ألمنيوم ديبورايد وألمونيوم دوديكاربورايد.

ونقل "تيك إكسبلور" عن الباحث ألكسندر زوكوف الباحث بقسم الفيزياء والرياضيات بالجامعة قوله إن "المادة التي تستخدم على نطاق واسع حاليا كوقود للصواريخ ليست مركبات كيميائية، بل هي خليط من الألمنيوم والبورون، ولكن المادة التي استحدثناها فريدة في نوعها وفعالة حيث أنها تعتمد على البوليمارات، وهي تعد من الإنجازات الرئيسية في هذا المشروع".


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