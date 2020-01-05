أمريكا تمول مشروعا لتعزيز القانون الجنائي للنيجر من أجل مكافحة الإرهاب

قال اريك وايتيكر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى النيجر إن حكومة بلاده تمول مشروعا "لتعزيز استجابة العدالة الجنائية فيما يتعلق بجرائم الإرهاب عبر استخدام المعلومات الاستخباراتية والقرائن التي يجري جمعها خلال العمليات العسكرية في مناطق القتال في النيجر لاستخدامها كأدلة في قضايا الإرهاب".

وأضاف السفير الأمريكي - فى تصريحات نشرتها صحف النيجر اليوم - أن هذا المشروع الممول من جانب الحكومة الأمريكية، والذي لم يكشف عن حجم تمويله، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوحدات العسكرية والقضاء من أجل مكافحة الإرهاب على نحو أفضل، موضحا أن هذا الأمر سيتحقق من خلال تدريب قوات الدفاع النيجرية التي تحارب الإرهاب يوميا.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن تعليم قوات النيجر جمع وتخزين ونقل الأدلة التي تحصل عليها من مناطق المعارك إلى المحققين ووكلاء الادعاء العام المدنيين، مضيفا أن هذه العملية "سينتج عنها تقنيات فعالة من أجل استجواب المشتبه بهم والشهود لبناء سجلات ذات مصداقية يستند إليها قرار قضائي يسمح بملاحقة قضائية فعالة للإرهابيين".