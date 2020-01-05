صحيفة سويسرية: يتم إجبار طهران على القيام بضربة انتقامية

ذكرت صحيفة "زونتاجس تسايتونج" السويسرية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، تعليقا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه يتم دفع طهران إلى القيام بضربات انتقامية.

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم: "ماذا سيفعل أي نظام حكم عندما يتم قطع رأس جيشه؟... يتم إجبار نظام حكم الملالي في طهران على القيام بضربة انتقامية؛ يمكن أن يتسبب آية الله علي خامنئي في إراقة الدماء بين الأمريكيين أو حلفائهم في عدد من الدول".

واستدركت الصحيفة السويسرية: "ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى سيذهب خامنئي في الكفارة عن سليماني المقرب له.

وتابعت: ليس من المرجح أن يبدأ الإيرانيون الذين يحسبونها بذكاء، مواجهة عسكرية ضخمة مع القوة العظمى؛ بدلا من حرب كبيرة في الشرق الأوسط، سيكون على الأرجح توقع القيام بأعمال إرهابية بين حين وآخر".

وأضافت الصحيفة: "مما لا شك فيه أن مقتل سليماني كان محفوفا بالمخاطر. ترامب لجأ إلى هذه الوسيلة، رغم أن اثنين من أسلافه احجما عن القيام بذلك بسبب عواقبها التي يصعب التنبؤ بها؛ ولكن هناك أمور إيجابية أيضا بين العواقب المحتملة: فمن المحتمل أن يقضي مقتل سليماني على عنصر المقاومة وأن تنفتح حاليا أبواب جديدة للتفاهم".