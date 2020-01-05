انتقال 6 أطفال من مرحلة «الصوت وبس» بأولى حلقات «ذا فويس كيدز»



شهدت أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج «ذا فويس كيدز»، انتقال العديد من الأصوات المميزة التي ستشكل مستقبل الغناء في الوطن العربي، من خلال مرحلة «الصوت وبس»، على يد المدربين الثلاثة نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.



ونقلت نانسي معها إياد قدورة من فلسطين، وحلا البربور من سوريا، وغايا الخوري من لبنان، ومحمد إسلام رميح من سوريا.



فيما ضم عاصي إلى فريقه كلا من عبد الرحمن الخضورمن الأردن، وخديجة عمران من اليمن.



بينما ضم فريق «حماقي» ياسمين أسامة من مصر، ومحمد وقضيض من المغرب.



يشار إلى أن برنامج «ذا فويس كيدز»، يعرض على قناة «MBC مصر»، كل سبت في الساعة 8:30 مساءً.