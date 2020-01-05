مقتل 2 من الشرطة العراقية في هجوم لداعش جنوب الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الأحد، مقتل شرطيين اثنين في هجوم شنه عناصر داعش جنوب الموصل على بعد 400 كم شمال بغداد.



وقال النقيب إيهاب سمير، من قيادة شرطة نينوى، إن"اثنين من رجال الشرطة قتلا اليوم، إثر هجوم شنه عناصر داعش على نقطة تفتيش داخل قضاء الحضرعلى بعد 90 كيلو متر جنوب الموصل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".



وفي سياق متصل، أعلن اللواء الركن نومان الزوبعي، قائد عمليات نينوى، أن "القطعات العسكرية التابعة لعمليات نينوى تمكنت من تدمير وتفجير انفاق عصابات داعش الإرهابية وما بداخلها من عبوات وأسلحة خفيفة وثقيلة إثر عملية أمنية انطلقت صباح اليوم في جبال العطشانة وبادوشعلى بعد 30 كيلو متر شمال غرب الموصل".



ولفت إلى أن "القطعات العسكرية تواصل عملية البحث عن انفاق وأوكار تنظيم داعش داخل المناطق المذكورة للقضاء على هذة العصابات الإجرامية".



وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.