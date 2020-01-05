العراق يستدعي السفير الامريكي لدى بغداد

استدعت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم الأحد سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى بغداد ماثيو تولر على خلفية الخروقات الامريكية في العراق.

ووفق بيان للخارجية العراقية اليوم ، التقى الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى السفير الأمريكي على خلفيّة الضربات الجوّية التي تعرَّضت لها القطعات العراقيّة في القائم، وما أسفر عنها من سُقُوط ضحايا بين شهيد وجريح، وكذا الضربة الجوّية التي استهدفت قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى مع مرافقيهم في الاراضي العراقية، والتي نتج عنها مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من القتلى من القيادات العراقية والصديقة.

وحسب البيان، أكّد الوكيل الأقدم على إدانة العراق لهذا العمل الذي "يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدوليّة التي تنظم العلاقات بين الدول، ومنع استخدام أراضيها في تنفيذ اعتداءات على دول الجوار".

كما شدّد الوكيل على أنّ "ما حدث من اعتداءات يُخالِف ما تمّ الاتفاق عليه من مهامّ للتحالف الدوليّ الذي ينحصر بمُحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ وتدريب القوات الأمنيّة العراقيّة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وإشرافها".

وقال البيان إن وزارة الخارجيّة تعتبر "هذه العمليّات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة إعتداءً وعملاً مُداناً يتسبّب في تصعيد التوتر بالمنطقة في الوقت الذي ينبغي أن تتعاون الإدارة الأمريكية مع العراق في خفض التوتر الأمنيّ، وحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة".