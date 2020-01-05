الزمالك يسعى لمواصلة صحوته أمام طنطا

عودة حازم إمام وجمعة وشيكابالا وأزمة لغياب حامد وساسى.. وأصحاب الأرض يبحثون عن مفاجأة للخروج من كبوة النتائج السلبية الأخيرة

تنتظر الزمالك مواجهة صعبة حينما يحل ضيفا على طنطا على ملعب غزل المحلة. يدخل الزمالك مباراته أمام طنطا، تحت شعار الفوز ولا بديل عنه، إذا ما أراد الحفاظ على آماله الضعيفة فى المنافسة على الدورى، بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات، بالفوز على أسوان بهدفين، ليرتقى ترتيب الفريق الأبيض إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

ويبحث الزمالك، عن الفوز السادس له فى الدورى الموسم الحالى، والـ953 للزمالك فى مسابقة الدورى، والـ900 فى مواسمه المكتملة، على الرغم من المعاناة الفنية، بعد أن تأكد غياب ثنائى الوسط طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى بداعى الإيقاف، بعد حصول الأول على البطاقة الحمراء فى لقاء أسوان، وحصول الثانى على الإنذار الثالث له فى الدورى.

كما يفكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، فى إبعاد شبح الإجهاد عن بعض اللاعبين قبل لقاء زيسكو الزامبى السبت المقبل فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وسيستعيد الفريق، خدمات ثلاثة لاعبين فى المباراة وهم عبدالله جمعة وحازم إمام ومحمود عبدالرازق شيكابالا بعد تعافيهم من الإصابة التى أبعدتهم أخيرا عن المشاركة.

ومن المقرر أن يشارك محمد حسن وأحمد زيزو، فى مركز الوسط المدافع على حساب الثنائى الموقوف طارق حامد وفرجانى ساسى، فى الوقت الذى يعتمد الزمالك على تألق هدافه مصطفى محمد الذى استعاد نغمة التهديف وهز شباك زيسكو فى زامبيا ثم سجل هدفا فى لقاء أسوان وظهر بمستوى مميز.

ولم يحدد باتريس كارتيرون، مشاركة الناشئ أحمد عيد الظهير الأيمن فى المباراة من عدمه، على الرغم من ظهور اللاعب بمستوى جيد خلال لقاء أسوان، ونال على إثره إشادة الجميع، فى الوقت الذى تأكد سلامة اللاعب حازم إمام وأصبح جاهزا للعودة للتشكيلة الأساسية، نظرا لخبرته الطويلة .

والنقاط الثلاث، تمنح الزمالك دفعة معنوية له فى مسيرته بالدورى، خاصة أن الفريق الأبيض، لم ينجح فى الفوز على طنطا بالمحلة الموسم قبل الماضى، بجانب أن أبناء الغربية يقدمون مباريات جيدة على ملعبهم، والنقاط الثلاث ستحفز لاعبى الزمالك، قبل المواجهة الإفريقية الصعبة أمام زيسكو الزامبى.

من جهته، أكد باتريس كارتيرون، قدرة الفريق على العودة بالنقاط الثلاث من المحلة، مؤكدا أن الفوز على أسوان بهدفين مهم جدا للاعبين، قبل المواجهات المحلية والإفريقية المقبلة.

وقال كارتيرون: «روح الفريق كانت عالية جدا فى مباراة أسوان، بعد طرد طارق حامد، وأتمنى أن تستمر هذه الروح فى المباريات المقبلة خاصة بعد حالة الإحباط بعد مباراتى الإنتاج وسموحة».

فى المقابل، يدخل طنطا، المباراة، رافعا شعار استعادة الثقة، وتحقيق الفوز الثانى له فى الدورى الموسم الحالى، بعدما اخفق ابناء الغربية فى الانتصار طوال الـ 10 جولات الماضية، وكان انتصاره فى انطلاقة الدورى على وادى دجلة، واخفق فى المباريات الماضية، حيث تعادل فى 7 مباريات وخسر 3 لقاءات، وتجمد رصيد الفريق عند 10 نقاط فى المركز الخامس عشر.

ويراهن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا على الأداء الجماعى للاعبيه خاصة السرعات العالية، وقدرات المهاجم الصاعد عبدالرحمن الدح هداف الفريق.

وفى المباراة الأخرى، يسعى المقاولون العرب، فى مواجهة المقاصة، العودة لصدارة قمة الدورى ولو بصفة مؤقتة قبل لقاء الأهلى امام نادى مصر، فالنقاط الثلاث، تدفع ذئاب الجبل للمركز الأول، خاصة وانه يحتل المركز الثانى برصيد 25 نقطة، ويعتمد عماد النحاس المدير الفنى، على جهود الثلاثى الهجومى طاهر محمد طاهر وسيف الجزيرى ومحمد طلعت فى الفوز التاسع لهم بالدورى، فى الوقت الذى تعد المباراة الفرصة الاخيرة لأحمد حسام ميدو مع المقاصة، فالفوز يحيى آماله فى البقاء على راس الجهاز الفنى، اما الخسارة فتعنى القضاء على مكانته فى تدريب الفريق الفيومى، خاصة أنها ستدفع المقاصة للدخول فى دوامة الهبوط لأول مرة منذ صعوده، ويحتل الفريق الفيومى المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.