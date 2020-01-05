ترامب لإيران: نمتلك أكبر وأفضل جيش في العالم وأحدث أنواع الأسلحة

أكد الرئيس الأمريكية دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر وأفضل جيش في العالم، وأحدث أنواع الأسلحة.

ولوح الرئيس الأمريكي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - باستخدام أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية في الرد على أي هجوم إيراني، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال ترامب "أنفقت الولايات المتحدة للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية.. نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو أي أمريكي، سنرسل بعض تلك المعدات الجميلة الحديثة نحوهم.. ودون تردد!".

وكان ترامب توعد إيران بتوجيه ضربة أقوى من كل سابقاتها إليها واستهداف 52 موقعا فيها، في حال شنت طهران أي هجوم على المصالح الأمريكية ردا على مقتل سليماني، الذي تم اغتياله بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة الماضية.