لقي طفل مصرعه متفحمًا، اليوم الأحد، بحريق بمنزل بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، نتيجة نشوب حريق بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام، يفيد بوصول علي عمرو بسيوني، 3 سنوات، ومقيم بقرية البستان "جثة هامدة"، نتيجة نشوب حريق بالمنزل بسبب ماس كهربائي، ونتج عن ذلك تفحم الطفل، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.