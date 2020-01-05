حركة الشباب تهاجم قاعدة تستضيف قوات أمريكية في كينيا وتصفها بـ«حملة صليبية ضد الإسلام»

أعلنت حركة الشباب الصومالية والجيش الكيني أن مسلحين من الحركة المتشددة شنوا هجوما على قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها قوات أمريكية وكينية.

وقالت الحركة، في بيان، إن مجموعة من "قوات النخبة" لديها شنت هجوما على قاعدة في خليج ماندا في لامو كينيا، على بعد نحو 500 كيلومتر من نيروبي.

ووصفت الحركة القاعدة، القريبة من الحدود الصومالية، بأنها "واحدة من منصات الإطلاق الكثيرة التي تستخدمها الحملة الصليبية الأمريكية ضد الإسلام في المنطقة".

وشنت الولايات المتحدة عدة ضربات جوية تستهدف حركة الشباب في الصومال. كما توفر القوات الأمريكية في خليج ماندا تدريبا ودعما في مجال مكافحة الإرهاب للحلفاء في المنطقة، حسب القيادة الأمريكية في أفريقيا.

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث باسم قوات الدفاع الكينية ، اللفتنانت كولونيل بول نجوجوانا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المسلحين اخترقوا فقط مهبط طائرات في ماندا وليس قاعدة كامب سيمبا العسكرية.

وأضاف: "هذه مجرد دعاية"، رافضا ادعاءات حركة الشباب.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان إن حركة الشباب "تضخم الوضع الأمني على الأرض ".

وأوضح الميجور جنرال ويليام جايلر، مدير العمليات في القيادة: "تلجأ (حركة) الشباب إلى الأكاذيب والإكراه وفرض القوة لتعزيز سمعتها من أجل خلق عناوين (صحفية) كاذبة .. من المهم التصدي للشباب حيثما كانوا لمنع انتشار هذا السرطان".

وكتبت القوات المسلحة الكينية، على موقع تويتر، أنه "في صباح اليوم عند الساعة 0530 ، وقعت محاولة لانتهاك الأمن في /ماندا إير ستريب/. وتم صد محاولة الانتهاك بنجاح".

وذكرت القوات المسلحة الكينية أن الدخان الذي يشاهد وهو يتصاعد من الموقع ناتج من خزان وقود تمت إصابته.

وكانت التقارير الكينية ذكرت أن هناك عناصر من مشاة البحرية الأمريكية في القاعدة التي تعرضت لهجوم باستخدام قذائف صاروخية.