محافظ المنيا يتفقد الوحدة المتنقلة لمبادرة «أطفال بلا مأوى»

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المتنقلة لمبادرة "أطفال بلا مأوى"، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزاره التضامن ، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، من خلال برنامج متكامل لإعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من عدم توافر مأوى، ضمن المبادرات التي تهتم بحياة وصحه المواطنين.

جاء ذلك، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وشادي سالم، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وهشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي، وأحمد خيري، مدير إدارة التشغيل.

وقال المحافظ، إن الهدف الأساسي من مبادرة أطفال بلا مأوى، هو استيعاب هؤلاء الأطفال وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعيا وصحيا وثقافيا، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود، حتى يكونوا أداة فاعلة في المجتمع تسهم في البناء والتنمية، وحمايتهم من الاستغلال أو تسخيرهم في التسول والأعمال المخالفة للقانون.

وأكد على دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر، وتقديم كافة التسهيلات لنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وللمساهمة في حماية ورعاية الأطفال المحرومين من المأوى وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

من جانبه، قال شادي سالم، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن محافظة المنيا تأتي ضمن 13 محافظة في المرحلة الأولى، التي تبنتها وزارة التضامن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لتطبيق مشروع توفير الرعاية للأطفال المشردين لتكون طوق نجاة لكثير منهم، وممن ليس لهم مأوى لتعيدهم لدفء الأسرة من خلال إعادة دمجهم في أسرهم أو إيداعهم في دور الرعاية.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروع في المحافظات الأعلى كثافة من حيث تجمع أطفال بلا مأوي طبقا للحصر، حيث تم افتتاح دار رعاية للأطفال بلا مأوى بالمنيا في مارس 2018 بعد تطويرها لتستوعب 200 طفل بإجمالي تكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه.