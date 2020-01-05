مقتل 14 شخصا جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في بوركينا فاسو

أعلن وزير التعليم في بوركينا فاسو اليوم الأحد أن 14 شخصا على الأقل، معظمهم من تلاميذ المدارس، لقوا حتفهم بعد أن مرت حافلة صغيرة على عبوة ناسفة.



وقال وزير التعليم ستانيسلاس أوارو إن 19 شخصا أصيبوا أيضا في الانفجار الذي وقع أمس السبت، من بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة. وكان نصف الضحايا من الأطفال الذين كانوا عائدين إلى المدرسة بعد عطلة عيد الميلاد (كريسماس).



وكانت الحافلة الصغيرة في طريقها إلى مقاطعة سورو الشمالية، بين مدينتي تيوني وتوجان بالقرب من الحدود مع مالي. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الانفجار.



يشار إلى أن هذا هو أحدث هجوم في منطقة مضطربة بشكل متزايد. وفي الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 42 شخصا في اشتباكات شمالي البلاد، بينما قُتل 11 جنديا بعد ذلك بأيام فقط أثناء قيامهم بدورية.



وشهدت بوركينا فاسو هجمات متكررة، حيث تنشط عدة جماعات مسلحة في منطقة الساحل غربي أفريقيا. وأعلنت بعض هذه الجماعات الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو القاعدة .