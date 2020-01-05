أكد كريم طارق لاعب وسط فريق طلائع الجيش، أنه لم يصله أي عرض من الدوري المصري، وخصوصًا من ناديي القمة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه يتشرف بتمثيل أحد القطبين .

وقال طارق خلال تصريحات عبر فضائية "أون سبورت": "لو جاء لي عرض من الأهلي أو الزمالك سأفاضل بينهما، والدي زملكاوي ولكن أنا انتمائي للمكان الذي ألعب به".

وأوضح: "هدفي الاحتراف، ولكن بالتأكيد شرف لي اللعب لأحد القطبين".

وتابع: "طارق يحيى "مدرب الطلائع" يمتلك قدرات كبيرة في التعامل مع اللاعبين نفسيًا بشكل رائع".

يذكر أن طلائع الجيش يتواجد في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة.