جونسون: لن نحزن على قاسم سليماني ولكننا ندعم عدم التصعيد مع إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إنه لن يحزن على موت الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى ، الذى قتل فى غارة جوية أمريكية فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الجمعة.

وحث جونسون ، فى بيان بثه عبر البريد الإلكترونى ونقلته وكالة أنباء بلومبرج ، الجانبين الأمريكى والإيرانى على العمل من أجل خفض التوترات .

وذكرت بلومبرج أن جونسون أصدر بيانه اليوم عقب اتصالات هاتفية أجراها مع كل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل .

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى أن " سليمانى كان يشكل تهديدا لمصالحنا جميعا ، وأنه كان مسؤولا عن نمط من السلوك التخريبى المزعزع للاستقرار في المنطقة ، ونحن لن ننتحب على مقتله " .

وذكر جونسون أن "كل دعوات الانتقام أو الثأر ستؤدي ببساطة لمزيد من العنف في المنطقة وهى ليست من مصلحة أحد ... نحن على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتشجيع خفض التصعيد ..سوف أتحدث إلى قادة آخرين وإلى أصدقائنا العراقيين لدعم السلام والاستقرار " .

وأوضح أن بريطانيا ستعزز إجراءاتها الأمنية الخاصة بمصالحها فى منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاع البرلمان البريطانى بعد غد الثلاثاء على التطورات الخاصة بإيران .

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