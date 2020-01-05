ناخبو كرواتيا يدلون بأصواتهم لحسم جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية

يدلي ناخبو كرواتيا بأصواتهم اليوم الأحد بخطى حثيثة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تخوضها الرئيسة الحالية كوليندا جرابار كيتاروفيتش، من الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الحاكم أمام رئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش.

وبلغت نسبة المشاركة 9ر18% من الناخبين بحلول الساعة 1130 صباحا (1030 بتوقيت جرينتش)، مقابل 75ر15% في الفترة نفسها في الجولة الأولى قبل أسبوعين.

وتنبأت الدراسات الاستقصائية بمنافسة قريبة للغاية، مع تقدم ميلانوفيتش الاشتراكي الديمقراطي بفارق 1 إلى 2% فقط على جرابار كيتاروفيتش.

وكان ميلانوفيتش قد فاز أيضا بأكبر نسبة من الأصوات، 55ر29%، في الجولة الأولى، مقابل 65ر26% لمنافسته.

وينتهي التصويت في السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن تظهر التوقعات بناء على استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع بعد ذلك بدقائق.

يشار إلى أن منصب الرئيس هو شرفي إلى حد كبير في كرواتيا، لكن الفوز يطلق مؤشرا قويا لصالح الاتحاد الديمقراطي الكرواتي أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي- اللذين يهيمنان تماما على المشهد السياسي الكرواتي- قبل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام.

ومن المقرر أن يتسلم الفائز في الانتخابات مهام منصبه في شباط/فبراير، وتستمر فترة الرئاسة لخمسة أعوام.