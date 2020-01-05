توجه الإعلامي خالد أبو بكر بالشكر إلى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عن مقالته بعنوان «مفاجأة On E في السنة الجديدة»، التي أشاد فيها باستضافة البرنامج ثلاثة من نواب البرلمان هم ضياء الدين داود من «تكتل 25ــ30» المعارض، وحسام الخولي القيادي في حزب مستقبل وطن، وجهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء السبت، «أتوجه بالشكر لكافة الزملاء في البرنامج في انطلاقته الثانية؛ الإخراج والإعداد والديكور والإنتاج والإدارة كلهم أصحاب فضل، يستحقون الشكر لأن يخصنا الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين حسين بمقال كبير في جريدة الشروق».

وتابع: «بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن زميلتي بسمة وهبة أتوجه بالشكر إلى الأستاذ عماد لأنه كتب مقالة كل كلمة فيها أعتبرها وسام أعتز بيه، لأنه شرح ما بداخله ورأى أن هناك بادرة لما كان يحلم به في الحلقة الأولى من البرنامج».

وأشار إلى كلمة رئيس تحرير جريدة الشروق في مقاله: «ما حدث ليلة الأربعاء كان أفضل هدية للإعلام والمجتمع المصري شرط أن يستمر، ويكون حقيقيا. والحديث موصول»، معلقًا: «أعدك أن يستمر يا أستاذ عماد وبإذن الله عنوان مقالك لا يختفي الذي قلت فيه هدية On E في بداية السنة الجديدة».

وذكر حديثه مع مالك القناة، الأستاذ ألبرت شفيق: «أخبرته أن المهمة أصبحت ثقيلة جدًا، ويجب أن نكون عند حسن ظن هؤلاء الأشخاص، وأن ما فات قد فات»، مردفًا: «سنبدأ في رؤية كيف سيتم استرجاع ثقة المشاهد المصري في الإعلام الوطني الذي لو راجعنا كافة الظروف سنجده بريئًا تمامًا من أشياء كثيرة للغاية لم يكن له يد فيها».