مصدر أمني ينفي تعرض طفلة للاغتصاب بالقليوبية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من جانب أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عبر أحد المجموعات متضمناً بلاغاً للنائب العام بشأن تعرض "طفلة" من محافظة القليوبية للإغتصاب من قبل مجموعة من الذئاب البشرية، ومطالبة صاحب الحساب لأعضاء المجموعة نشر الخبر حتى يتم ضبط الجناة .

وأكد المصدر أن كل ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة.حيث أمكن تحديد شخصية "الطفلة" 3 سنوات، مقيمة بمحافظة القليوبية ، وبإستدعاء والدها قرر أنه بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ وحال قيام كريمته بشراء الحلوى من أحد المحلات بالقرب من مسكنه عقرها أحد الكلاب الضالة. مما تسبب لها بإصابات متفرقة بالجسم ، وقام الأهالى بإصطحابها للمستشفى وتناولت المصل اللازم ، وأيد ذلك شاهدى عيان " عامل – موظف بالمعاش".