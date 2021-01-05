الهند ترصد 20 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

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رصدت الهند، اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عائدين من المملكة المتحدة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الهند إلى 58 حالة.