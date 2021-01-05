الهند ترصد 20 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

الأكثر قراءة
صور.. أشعل سيجارته وردد «أنا كده ارتحت».. «الشروق» في موقع مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق
مصر تؤكد ثقتها في القضاء السعودي بإنزال العقاب الرادع على قتلة المواطن هاني عبد التواب
مصادر دبلوماسية: سلطان عمان لن يشارك في القمة الخليجية
التأمينات الاجتماعية: لا يوجد لدينا ما يمنع اعتبار كورونا إصابة عمل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
رصدت الهند، اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عائدين من المملكة المتحدة.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الهند إلى 58 حالة.