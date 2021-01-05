قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تمكنت من تحقيق نفس معدلات عام 2019 وأكثر خلال العام الماضي، رغم التحدي الكبير لأزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الوزارة تلقت 2035 طلب تخصيص في ظل الجائحة، إضافة إلى تخصيص عدد 889 قطعة أرض تمت الموافقة عليها بأنشطة متنوعة.

ولفت إلى الموافقة على إقامة 130 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا، بمساحة 75 ألف فدان توفر فرص عمل بنحو 480 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى توفير 10 آلاف قطعة أرض سكنية، و150 ألف وحدة سكنية سواء إسكان اجتماعي أو مشروع جنة أو سكن مصر.

وذكر معاون وزير الإسكان أن الوزارة لديها خطة طموحة لتنفيذ توجيهات الدولة بإنشاء 36 مدينة جديدة، قائلًا إن الإسكان انتهت من 17 مدينة بنسبة إنجاز تصل إلى 85%.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2035 طلب تخصيص لـ737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5500 فدان خلال 2020، وفقاً لآلية التخصيص الفوري.

وأشار وزير الإسكان إلى أن حوالى 35% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك في إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.