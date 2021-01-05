 إيران تجري مفاوضات مع كوريا الجنوبية لاستخدام الأرصدة المجمدة لشراء لقاح كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تجري مفاوضات مع كوريا الجنوبية لاستخدام الأرصدة المجمدة لشراء لقاح كورونا

سول - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:16 ص

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن إيران تجري مفاوضات مع كوريا الجنوبية لاستخدام أرصدة إيران المجمدة لدى البلاد لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت عن مصادر القول إن "هناك احتمالا لقبول الطلب الإيراني نظرا لأن لقاح كورونا يأتي ضمن (التجارة الإنسانية)".

ووفقا ليونهاب، فإنه يتم تجميد حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكانت وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا رفضت التعليق على تحليلات تفيد بأن دوافع احتجاز إيران لناقلة كورية جنوبية أمس هو الضغط لرفع التجميد عن أرصدة إيرانية، وقالت إنه من السابق للأوان التحدث عن الدوافع في الوقت الراهن، وأن "الأمر المستعجل هو تأمين سلامة طاقم الناقلة".

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة أمس بزعم أنها تسبب أضرارا للبيئة البحرية.


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