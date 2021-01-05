مدير عزل القصر العيني: مريض كورونا يتوجه إلى المستشفى حال حدوث ضيق بالتنفس

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ طب الحالات الحرجة، ومدير مستشفى عزل القصر العيني، إن درجة احتياج مريض فيروس كورونا للأكسجين هي التي تحدد إن كان بحاجة إلى رعاية بالمستشفى أم يكتفي بالعزل المنزلي.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الاثنين، أن معظم الحالات في الوقت الحالي بسيطة وليست بحاجة إلى الرعاية بالمستشفى، نظرًا لعدم نقص الأكسجين، موضحًا أن تلك الحالات تكتفي بالعزل المنزلي مع الالتزام بالبروتوكول العلاجي الخاص بأعراض كورونا.

وأشار إلى أنه يبدأ مريض كورونا بالتوجه إلى المستشفى في حالة حدوث ضيق في التنفس أو سرعة في ضربات القلب وكذلك في حالة عدم القدرة على التركيز، مضيفًا أن المستشفى في هذه الحالة يقيم الوضع وعلى أساسه يتخذ إجراءات العزل.