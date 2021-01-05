رئيس الوزراء الموريتاني يبحث مع وزير الصحة الجزائري التعاون الطبي

بحث رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، مع وفد حكومي جزائري برئاسة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور عبد الرحمن بن بوزيد، علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وقال وزير الصحة الجزائري إن اللقاء كان فرصة للحديث حول مواضيع الصحة، وكان رئيس الوزراء الموريتاني مسرورا بهذا اللقاء، مؤكدًا أهمية التعاون بين البلدين في المستقبل.

وأضاف الوزير الجزائري أن الفرقة الطبية وأعضاء اللجنة العلمية الجزائرية سيعملون مع الفرق الطبية الموريتانية على تبادل الآراء وخاصة في مجال مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتابع وزير الصحة الجزائري أن "مستقبل التعاون بين البلدين سيكون زاهرا، وهذه كانت توصيات وتعليمات رئيس الجمهورية الجزائري والوزير الأول قبل مجيئنا لبلدنا الشقيق".

كان الوفد الجزائري -الذي ضم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، والوزير المنتدب المكلف بالصحة وإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح، رفقة بعثة طبية من اللجنة العليا لرصد ومتابعة كوفيد-19 في الجزائر، وعدد من الأطباء والتقنيين- قد وصل إلى نواكشوط في وقت سابق اليوم، في زيارة لتسليم كميات كبيرة من المساعدات الطبية من أجل دعم الطواقم الطبية الوطنية في جهودها الرامية إلى الحد من تداعيات الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.