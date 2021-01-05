هيكل يعلن تبرع شركة القلعة بـ30 مليون جنيه لتحيا مصر لتوفير لقاح كورونا

أعلن الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، تبرع مجموعة شركات «القلعة» لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 مليون جنيه، من أجل المساهمة في توفير لقاحات كورونا للمستحقين.

وقال هيكل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن الشركة لديها بروتوكول مع صندوق تحيا مصر، معربًا عن سعادته بأن تقوم «القلعة» بالدور الواقع على عاتقها.

وأضاف أن موضوع لقاح كورونا حيوي بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الحملة، نظرًا للتأثير الكبير الذي أحدثته أزمة كورونا على مصر والعالم.

وناشد جميع القادرين على المساهمة في هذه الحملة أن يلعبوا الدور الواقع على عاتقهم، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية.